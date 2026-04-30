Хирург провел операцию на сердце прямо на улице: мужчину спасли после ножевого ранения

Венгерский хирург Дубоцки провел операцию на сердце на улице.

Источник: Комсомольская правда

Хирург в Венгрии провел экстренную операцию на сердце прямо на улице, что специалисты называют уникальным случаем для страны и крайне редким для Европы. Об этом сообщили в Национальном институте онкологии в Будапеште.

Главный хирург института Жолт Дубоцки спас 30-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в сердце. Из-за критического состояния пациента и высокого риска при транспортировке было принято решение провести операцию на месте происшествия.

Хирург выполнил экстренное вмешательство прямо на улице. По данным института, за почти семь минут Дубоцки вскрыл грудную клетку и стабилизировал работу сердца пациента. Позднее мужчину эвакуировали вертолетом в больницу. Он выжил и уже лично поблагодарил врача за спасение.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Минздрава России Михаил Мурашко спас пассажира самолета в предынфарктном состоянии в ходе полета из Москвы в Ханой. Россиянин потерял сознание из-за случившегося гипертонического криза. Министр в течении часа лично стабилизировал состояние мужчины.

