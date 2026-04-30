Воронежские врачи удалили у 15-летней девушки опухоль размером с младенца

Ранее врачи в подмосковной Электростали спасли ногу женщине, которая в ДТП полностью содрала кожу от бедра до голеностопа и получила открытый перелом. После операций медики продолжили лечение, чтобы избежать осложнений. У пострадавшей также выявили ограничение подвижности суставов, поэтому ей назначили длительную реабилитацию. В программу вошли массаж, физиотерапия и занятия на специальном тренажёре. Через несколько месяцев лечения женщина смогла вновь ходить и готовится к возвращению к привычной жизни.