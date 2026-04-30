«Дробовик на плече, нож в кармане»: Устроивший стрельбу на приеме с Трампом опубликовал фото с арсеналом оружия

Обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа перед стрельбой в отеле опубликовал свое фото с оружием. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По версии следствия, у 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии при себе было два единицы огнестрельного оружия, патроны, ножи, кусачки и плоскогубцы.
Как утверждают прокуроры, Аллен в течение дня покидал банкетный зал, отслеживая по новостям перемещения президента США.
Злоумышленник был одет в длинный черный плащ. Под ним он скрывал 12-калиберный помповый дробовик.
Ночью 26 апреля Коул Аллен устроил стрельбу в вашингтонском отеле Hilton, где при участии президента проходил прием корреспондентов Белого дома.
Позднее президент РФ Владимир Путин поддержал американского лидера и осудил попытку покушения на его жизнь.