Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дробовик на плече, нож в кармане»: Устроивший стрельбу на приеме с Трампом опубликовал фото с арсеналом оружия

WSJ: Обвиняемый в покушении на Трампа выложил селфи с дробовиком до стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемый в попытке покушения на Дональда Трампа перед стрельбой в отеле опубликовал свое фото с оружием. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ФОТО: соцсети.

По версии следствия, у 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии при себе было два единицы огнестрельного оружия, патроны, ножи, кусачки и плоскогубцы.

Как утверждают прокуроры, Аллен в течение дня покидал банкетный зал, отслеживая по новостям перемещения президента США.

Злоумышленник был одет в длинный черный плащ. Под ним он скрывал 12-калиберный помповый дробовик.

Ночью 26 апреля Коул Аллен устроил стрельбу в вашингтонском отеле Hilton, где при участии президента проходил прием корреспондентов Белого дома.

Позднее президент РФ Владимир Путин поддержал американского лидера и осудил попытку покушения на его жизнь.

