Трамп: США могут сократить свой контингент в ФРГ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.
«Соединённые Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии», — написал он в своей соцсети Truth Social.
По его словам, США примут это решение в «короткий период времени».
«Решение будет принято в течение последующего короткого временного промежутка», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.