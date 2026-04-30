Трамп: США могут сократить свой контингент в ФРГ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.

«Соединённые Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, США примут это решение в «короткий период времени».

«Решение будет принято в течение последующего короткого временного промежутка», — говорится в публикации.

Напомним, Трамп заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

Кроме того, по словам Трампа, он рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

