В Приморье впервые отмечают День коренных малочисленных народов

В Приморском крае 30 апреля впервые в истории официально отмечается День коренных малочисленных народов. Праздник был инициирован Президентом России 4 ноября 2025 года, и теперь он станет ежегодным. В регионе проживают удэгейцы, нанайцы и тазы — всего 1475 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Тазы — это народ, которого нет больше нигде в мире, только в Приморье. Удэгейцы мастерят уникальные лодки-оморочки, про которые снимают фильмы. В селе Красный Яр, например, живут мастера-удэгейцы, у которых московская съемочная группа недавно снимала документальный фильм. «Нанайцы» с их родного языка как «земля» и «человек», то есть «человек земли».
Новый праздник призван сохранить и популяризовать языки, традиции и ремесла этих народов.