Победители грантов ПФКИ получат на реализацию проектов почти 4,2 млрд рублей

Ранее сообщалось, что за девять лет Фонд президентских грантов профинансировал более 60 тысяч общественно значимых инициатив по всей стране. С 2017 года структура выступает ключевым оператором господдержки НКО. За это время поддержку получили 63 тысячи проектов, на которые направили 92 млрд рублей. Дополнительно привлечённые средства приблизились к 103 млрд рублей. Свыше 35 тысяч инициатив получили финансирование напрямую по итогам 23 конкурсов — общий объём грантов составил 81 млрд рублей. Ещё более 11 млрд выделили на софинансирование региональных программ, что позволило запустить около 28 тысяч проектов. В конкурсных отборах участвовали почти четыре из пяти социально ориентированных НКО страны.