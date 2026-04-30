В Хабаровском крае на территории ещё 5 лесничеств открыли пожароопасный сезон

В Хабаровском крае с 29 апреля 2026 года на землях лесного фонда Высокогорного, Тумнинского, Баджальского, Северного и Советского лесничеств открыт пожароопасный сезон. Решение принято в связи установившимися положительными среднесуточными температурами и полным сходом снежного покрова, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте министерства лесного хозяйства и лесопереработки края», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт на территориях 31 лесничества из 40.
Жителям края следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: не использовать огонь в необорудованных местах, не поджигать сухую растительность, не бросать непотушенные спички и окурки.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае с начала пожароопасного сезона зафиксировали 329 лесных палов. Как правило, загорание сухой растительности происходят вблизи населенных пунктов, куда горожане отправляются на рыбалку, охоту, отдых.