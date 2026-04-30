В Хабаровском крае на территории ещё 5 лесничеств открыли пожароопасный сезон

В Хабаровском крае с 29 апреля 2026 года на землях лесного фонда Высокогорного, Тумнинского, Баджальского, Северного и Советского лесничеств открыт пожароопасный сезон. Решение принято в связи установившимися положительными среднесуточными температурами и полным сходом снежного покрова, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.