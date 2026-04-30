Мошенники публикуют ложные объявления об аренде дач

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мошенники публикуют объявления о якобы сдаче в аренду дач и просят внести предоплату за недвижимость, которая не существует, а после исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей… Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото (которого не существует)», — сказали агентству в пресс-службе.
«Мошеловка» отметила, что также встречаются схемы, когда один и тот же объект сдают сразу нескольким арендаторам, а после получения предоплаты исчезают.
Платформа посоветовала арендаторам при аренде дачи не переводить полную предоплату, а также перед арендой осмотреть объект лично или через доверенное лицо. Также «Мошеловка» дала совет арендодателям передавать ключи и подписывать договор аренды только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам из онлайн-банка арендатора.
«Не соглашайтесь на возврат “ошибочно переведенных” средств от незнакомцев — это классическая схема с поддельным платежом», — подчеркнула платформа.