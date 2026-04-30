Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед сдачей ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил досматривать участников единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом стало известно из документа ведомства.
Школьники должны самостоятельно и добровольно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена. Согласно документу, организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к участникам и их предметам.
Если рамка-металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно передать предмет в камеру хранения или сопровождающему. При отказе составляется акт о недопуске к экзамену.
В ведомстве уточнили, что повторная сдача предмета в резервные сроки возможна только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.
