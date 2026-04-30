Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед сдачей ЕГЭ-2026

Российские школьники должны добровольно сдавать личные вещи перед ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Рособрнадзор запретил досматривать участников единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом стало известно из документа ведомства.

Школьники должны самостоятельно и добровольно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена. Согласно документу, организаторам и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к участникам и их предметам.

Если рамка-металлоискатель срабатывает, участнику предлагают добровольно передать предмет в камеру хранения или сопровождающему. При отказе составляется акт о недопуске к экзамену.

В ведомстве уточнили, что повторная сдача предмета в резервные сроки возможна только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕГЭ стал одной из причин ухода школьников после девятого класса. Депутат Госдумы Олег Смолин уточнил, что подготовка к экзаменам довольно затратна по времени и деньгам. По его словам, отток учеников в колледжи является скорее минусом для страны.