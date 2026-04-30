«Глобальная флотилия Сумуда» подала сигнал SOS после приближения катеров Израиля

70 судов из 70 стран, везущих гуманитарный груз в сектор Газа, отправились в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о санкциях против фонда поддержки флотилии, что позволяет изымать суда и их содержимое.