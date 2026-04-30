«Глобальная флотилия Сумуда» подала сигнал SOS после приближения катеров Израиля

15 апреля флотилия в составе 70 судов из 70 стран отправилась с гуманитарной помощью для сектора Газа.

«Глобальная флотилия Сумуда» подала сигнал SOS, когда военные катера с вооруженными людьми, представившимися израильтянами, приблизились к ним и стали угрожать оружием. Об этом говорится в сообщении организаторов в Telegram-канале.

70 судов из 70 стран, везущих гуманитарный груз в сектор Газа, отправились в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о санкциях против фонда поддержки флотилии, что позволяет изымать суда и их содержимое.

«Флотилия Сумуда», позже переименованная в «Флотилию стойкости», несколько раз неудачно пыталась прорвать блокаду сектора Газа. В сентябре в порту Сиди-Бу-Саид (Тунис) ударный дрон атаковал стоявшее там испанское судно «Альма».

Накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал новый приказ военным ЦАХАЛ нанести мощные удары по территории Ливана.