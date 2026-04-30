Роструд разъяснил, кому в рабочее время можно принять душ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Принятие душа может входить в рабочее время отдельных категорий сотрудников, если это предусмотрено требованиями охраны труда и условиями, в которых работает человек, следует из разъяснений Роструда, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным ведомства, в инструкции по охране труда для отдельных работников прямо предусмотрено, что после смены им необходимо принять душ: процедура считается частью их обязанностей и должна входить в рабочее время.
Соответствующие санитарные правила действуют для сотрудников, работающих, например, с вредными веществами, при высоких температурах или в сильно загрязненных местах, уточнил Роструд.
Правила внутреннего трудового распорядка компании работодатель должен устанавливать в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, заключило ведомство.