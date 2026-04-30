Пока вы спали: мозги и таланты, кто изображает дохлого таракана, видео с Путиным взорвало соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран. «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», — отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. Трамп отметил, что все 159 кораблей, которые у них были, находятся под водой, а все военные самолеты сбиты. При этом он считает, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.