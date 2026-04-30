Пока вы спали: мозги и таланты, кто изображает дохлого таракана, видео с Путиным взорвало соцсети

Официально.
Путин провел телефонный разговор с Трампом.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Этот разговор продолжался более полутора часов. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года.
Путин выразил поддержку Трампу в связи с покушением.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора высказал своему американскому коллеге Дональду Трампу слова поддержки в связи с покушением, а также решительно осудил преступление. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, российский лидер решительно осудил преступление.
Путин заявил Трампу о желании достичь целей СВО путем переговоров.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что цели спецоперации будут достигнуты, но Москва хотела бы, чтобы это произошло в ходе переговоров. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путин: страны, соблюдающие положения ДНЯО, имеют право на мирный атом.
Все без исключения государства, которые добросовестно исполняют свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), имеют неоспоримое право на мирный атом без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 11-й обзорной конференции ДНЯО.
Путин: многие регионы РФ должны брать пример с Чечни в плане рождаемости.
Президент РФ Владимир Путин считает, что многие российские регионы должны брать пример с Чечни в плане рождаемости. Такое мнение он высказал на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым. По словам президента, если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов.
МИД России: решение о бессрочном продлении ДНЯО не подлежит пересмотру.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работает на благо международного сообщества, решение о его бессрочном продлении не подлежит пересмотру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО. «За годы своего существования Договор о нераспространении ядерного оружия доказал, что он жизнеспособен и работает в интересах и на благо мирового сообщества», — подчеркнул дипломат.
Минтруд предложил ужесточить правила привлечения иностранных работников.
Минтруд РФ планирует ужесточить правила привлечения иностранцев к работе, сократив с шести до трех месяцев срок, по истечению которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на сотрудника. В соответствии с текущим законодательством регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если в течение полугода тот не обращается в МВД за разрешительными документами. При этом стоит учитывать, что квоты выделяются предприятию только после подтверждения потребности и невозможности найма внутри субъекта.
Кабмин одобрил поправки в НК о налогах и льготах для цифровых валют.
На заседании правительства одобрены поправки, синхронизирующие положения Налогового кодекса РФ с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в РФ. Поправки станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России. Регулирование этой отрасли входит в план по «обелению» отдельных секторов экономики.
Депутаты предложили сделать парковку бесплатной в выходные во всех регионах.
Депутаты Госдумы предложили обязать регионы устанавливать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Межфракционный законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг.
В СП предложили вести розыск алиментщиков через систему «Паутина» ГИБДД.
Взыскание алиментов предлагают повысить в Счетной палате, установив круглосуточные исполнительные действия в отношении алиментщиков, а также розыск их автомобилей через камеры дорожного наблюдения в системе «Паутина» ГИБДД. Несмотря на тенденцию уменьшения количества исполнительных производств по взысканию алиментов, между количеством завершенных и находящихся на исполнении производств по алиментам сохраняется значительный разрыв. На эффективность розыска влияет в том числе отсутствие у службы [приставов] информации о передвижении разыскиваемых транспортных средств должников в режиме реального времени.
Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке писем от лица ведомства.
Роскомнадзор зафиксировал массовую рассылку мошеннических писем от имени своего волгоградского управления. Злоумышленники информируют организации о якобы проведенном «автоматическом анализе» сайтов и грозят административной ответственностью за нарушения закона о персональных данных.
В Совете по правам человека признали пользу VPN.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» 29 апреля признал, что VPN-сервисы могут быть полезны. «VPN является неотъемлемой частью большого интернета… Банки, бизнес, связь с заграницей проходит по VPN-каналам. Нельзя сейчас вообще взять и выключить его. Будут реальные экономические проблемы», — приводит «Коммерсант» (18+) слова Фадеева.
Кириенко: 94% россиян считают многонациональность силой страны.
Порядка 94% россиян считают многонациональность силой страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам в рамках марафона «Знание. Первые». По его словам, это видно и в зоне специальной военной операции, об этом рассказывают герои СВО. «Все они говорят о том, что в окопах нет разделения на национальности, нет разделения на вероисповедания. Люди говорят с богом на разных языках, в традиции разных религий, но стоят они за одно — за одну Россию, за одно будущее», — заметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.
В России.
России стало больше наличных денег.
Объем наличных денег в обращении в России на 1 апреля вырос до 19,8 трлн рублей. Об этом говорится 29 апреля в отчете Центрального банка (ЦБ). С начала года наличная денежная масса увеличилась на 126,5 млрд рублей. Основную часть суммы — более 99% — составляют банкноты. В обращении находится более 83 млрд денежных знаков, большинство из которых по количеству — монеты, хотя основную стоимость обеспечивают купюры. Наибольшую долю в денежной массе по-прежнему формируют крупные банкноты, тогда как купюры малого номинала и ряд монет занимают минимальную часть обращения.
ГОСТ на клининговые услуги по уходу за коврами и шторами вступил в силу.
ГОСТ с требованиями к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем вступил в силу в России. Документ устанавливает требования к уходу и чистке различных видов текстильных изделий в интерьере — от ковров и обивки мягкой мебели до штор и текстильных обоев. Согласно ГОСТу, чистка интерьерного текстиля осуществляется методами «сухой» порошковой чистки, пенного шампунирования, пароэкстракции, инкапсуляции и другими способами. Используемые для чистки химические средства должны соответствовать нормам безопасности.
В России заработал ГОСТ на маникюр.
ГОСТ на ногтевой сервис заработал в России, новые требования к маникюру и педикюру вступили в силу. В ГОСТ добавлены некоторые термины, которые не были озвучены ранее. Помимо этого, указано время для проведения разных видов маникюра или педикюра в зависимости от сложности операции. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. При этом моделирование искусственных ногтей гелем предлагается выполнять от 70 до 150 минут. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70−90 минут.
Роскачество: за 10 лет в России сформировалась мода на отечественное вино.
Популярность российского вина заметно выросла за последние 10 лет, россияне стали выбирать отечественные вина чаще, чем импортные. Об этом сообщил журналистам в Ярославле на открытии проекта «Винные ярмарки России» руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, винные ярмарки помогают россиянам заново открыть отечественное виноделие, напрямую пообщаться с производителями, узнать больше о винах.
Росстат: самая высокая средняя зарплата у производителей табачных изделий.
Самая высокая средняя зарплата за февраль 2026 года зафиксирована в сфере производства табачных изделий — почти 355 тыс. рублей в месяц, следует из данных Росстата. Средняя заработанная плата в феврале 2026 года в отрасли производства табачных изделий составила 354 971 рублей. Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей за тот же период времени зафиксирована только в сферах добычи нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, в области информации и связи, а также в сфере финансовой и страховой.
В России уровень бедности среди многодетных семей за пять лет снизился до 16%
Показатель бедности среди многодетных семей в России уменьшился с 38,1% в 2020 году до 16,2% в 2025-м. Это следует из данных статистики Росстата. Уровень бедности среди многодетных российских семей по итогам 2025 года составил 16,2%, а в 2024-м — 19,8%. Таким образом, показатель сократился за год более чем на 3,5%.
В России бензин в марте подорожал в среднем на 1,1%
Средние потребительские цены на бензин в России в марте 2026 года выросли на 1,1% по сравнению с февралем. При этом цены производителей на бензин в марте в среднем стали выше на 10,4%, сообщается в материалах Росстата. В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в марте увеличились на 12,3%. По данным статистики, в марте зафиксирован рост потребительских цен на 1,1% и более в 53 субъектах РФ.
В России доля убыточных организаций за январь — февраль составила 36,9%
Доля убыточных организаций в России в январе — феврале 2026 года составила 36,9% против 31,9% за аналогичный период 2025 года, следует из материалов Росстата. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 63,1% против 68,1% годом ранее.
В России уровень безработицы составил 2,2%
Показатель безработицы в марте 2026 года в России составил 2,2%. Это следует из данных Росстата. В феврале 2026 года в России показатель безработицы составлял 2,1%.
В России инфляция с 21 по 27 апреля составила 0,05%
Инфляция в России за период с 21 по 27 апреля 2026 года составила 0,05%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 14 по 20 апреля — инфляция составляла 0,01%. С начала апреля потребительские цены в РФ выросли на 0,23%, с начала года — на 3,21%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 27 апреля 2026 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 5,63%.
Сигал назвал незабываемым момент получения российского паспорта.
Режиссер и актер Стивен Сигал назвал особенным и незабываемым событием момент получения российского паспорта, который ему вручил президент РФ Владимир Путин. Режиссер добавил, что его бабушка и дедушка — из России, поэтому она всегда присутствовала в его жизни. «И я могу сказать, я люблю эту страну, Россию. И это так и есть», — резюмировал он.
В первом квартале 2026 года 42% кибератак совершалось с целью шпионажа.
В первые три месяца 2026 года доля шпионских кибератак выросла до 42%. Об этом «Известиям» (18+) сообщили в BI.ZONE Threat Intelligence. С января по март 2025 года на шпионаж пришлось 38% зафиксированных целевых атак. В частности, кластер Paper Werewolf атакует российский промышленный, финансовый и транспортный секторы, а также разрабатывает новое вредоносное Программное обеспечение. Одна из фишинговых кампаний была нацелена на промышленные и финансовые организации.
Глава Минвостокразвития объяснился за яблоки по 1000 рублей на Чукотке.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков признал, что на Чукотке килограмм яблок стоит 1000 рублей, однако это уже сниженная цена. Сеть торгово-логистических центров в Якутии позволила снизить стоимость этих фруктов в два раза. «1000 рублей стоят яблоки на Чукотке за 1 кг. Вот, докладываю, мы уже в результате принятия закона о северном завозе. Как раз, если говорить о яблоках, нам удалось дотянуться до Якутии. В Якутии создались сети с 13 ТЛЦ, торгово-логистических центров, где анализ показал, что цена именно яблок снизилась в 2 раза — с 800 до 400 рублей за килограмм. Цена яиц снизилась в 3 раза», — сказал министр. Также, по его словам, кратно вырос ассортимент товаров.
Нефть и газ отдыхают: Дмитриев объявил главным активом России мозги и таланты.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что креативные специалисты в России не должны терять доходы от рекламы, несмотря на изменения в IT-сфере. По его словам, важно сохранить прежний уровень заработка в социальных сетях. Дмитриев подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ страны остаются образованные и талантливые люди. Он призвал активнее развивать креативную экономику и создавать условия для её роста.
Это интересно.
«Берите пример»: Китайские соцсети взорвались после видео с джентльменским поступком Путина.
Видео с президентом России Владимиром Путиным и вице-премьером Татьяной Голиковой стало вирусным в китайских соцсетях. Об этом пишут пользователи, активно распространившие ролик. «Даже Путин держит зонтик для девушек, какие у тебя, обычного парня, основания этого не делать?» — говорится в одном из комментариев. Пользователи также пишут: «Общепризнанный хороший человек, хороший лидер, патриот, дружелюбный, верный, властный, уверенный в себе, достойный и смелый в отстаивании своей позиции», «Человек безупречного характера», «Я очень люблю Путина; он самый харизматичный президент в мире на сегодняшний день».
Сигал назвал Голливуд мафией, которая никого не пускает в сферу кино.
Голливуд стал настоящей мафией, которая контролирует рынок последние 40−50 лет и никого не пускает на него. Таким мнением поделился режиссер Стивен Сигал в ходе сессии просветительского марафона «Знание. Первые». Сигал добавил, что «повесточные тренды» уничтожили американское кино, которое когда-то было великим.
Элитную школу для русских эмигрантов закрыли прямо перед концом учебного года.
Учреждённая для детей русскоязычных эмигрантов российско-французская школа Le Sallay объявила о своей несостоятельности в преддверии окончания учебного года. Жертвами банкротства стали порядка ста учащихся и несколько десятков педагогов, которые, как они утверждают, не получили заработную плату за последний период работы. Учредителями школы являются писатель Сергей Кузнецов (проживает во Франции) и его супруга, психолог Екатерина Кадиева. Стоимость учебного года составляла от 10 до 35 тысяч евро.
Зоопарк Бахчисарая захлестнул беби-бум.
Весна в Крыму выдалась горячей не только для туристов, но и для обитателей зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр. Директор учреждения Виктор Жиленко сообщил РИА «Новости» (18+) о рекордном беби-буме, который здесь случился за последние несколько недель. С наступлением тепла потомство принесли самые разные звери и птицы. В списке новорождённых — очаровательные лемурята, шотландская корова, антилопа, обезьянки гамадрилы и японские макаки. Кроме того, пополнение случилось у большого рыжего кенгуру, филинов. Не обошлось и без традиционных домашних питомцев: на свет появились десятки козлят, кроликов и других пушистиков.
В мире.
В Грузии заявили, что ЕС осознал необходимость диалога с Тбилиси.
Европейский союз осознал необходимость диалога с Грузией, однако внутри брюссельской бюрократии есть разногласия по поводу его возобновления. Об этом заявила вице-премьер Грузии, глава МИД Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу (18+) Общественного вещателя Грузии. Глава МИД отметила, что позиция Грузии ясна — Тбилиси не приостанавливал диалог с Брюсселем, а также не создавал причин для этого.
Оппозиция Молдавии обвинила Санду в госизмене из-за обмена граждан.
Молдавская оппозиция обвинила президента Майю Санду в сознательной госизмене из-за передачи Белоруссии бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности Александра Балана. Молдавия 28 апреля обменяла Балана, осужденного на 1,5 года тюрьмы за передачу секретной информации спецслужбам Белоруссии, и россиянку Нину Попову, на двух офицеров молдавских спецслужб. В партии отметили, что в истории нет подтвержденных примеров того, что государство соглашалось на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров.
Посол Филиппин в РФ рассказал о планах покупки новой партии нефти.
Филиппины могут купить новую партию нефти из РФ в июне, компания Petron ведет переговоры с поставщиками из России. Об этом заявил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. По его словам, Филиппины заинтересованы в поддержании контактов с российскими нефтяными компаниями в долгосрочной перспективе. Ранее стало известно, что филиппинская компания Petron впервые за пять лет купила 2,48 млн баррелей российской нефти. По данным местных СМИ, этого должно хватить на 45 дней.
В Сербии признали выгоду от получения газа из России.
Министр в правительстве Сербии, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович 29 апреля заявил, что в 2026 году страна продолжит получать российский газ по самой выгодной цене в Европе и на наиболее благоприятных условиях. Попович подчеркнул, что Сербия занимает исключительно выгодное положение среди европейских государств по стоимости природного газа. Это результат долгосрочного сотрудничества с Россией, которое позволяет Белграду экономить значительные средства по сравнению с другими странами ЕС, где цены на газ существенно выше.
Мерц констатировал окончание эпохи благополучия в Германии.
Жители Германии больше не могут рассчитывать на прежний уровень стабильности и благосостояния. Об этом 29 апреля заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По словам Мерца, за последние два десятилетия в стране слишком долго исходили из того, что прежняя модель устойчивости и достатка будет работать и дальше. Теперь эта логика больше не действует. Он также отметил, что готов к критике, но все же намерен прямо говорить обществу о том, что иллюзия вечного процветания для Германии не сохранится.
Евродепутат Ванначчи призвал фон дер Ляйен перестать изображать дохлого таракана.
Итальянский евродепутат и лидер правой партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи заявил, что на фоне энергокризиса председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пора перестать притворяться дохлым тараканом и игнорировать опасность. В ходе выступления в Европарламенте Ванначчи сообщил, что глава ЕК ушла из зала. По его словам, с одной стороны, она почувствовала себя плохо, а с другой — просто «не знала, что делать». Ванначчи обратил внимание: пока президент России Владимир Путин встречается с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а вице-президент США Джей Ди Вэнс направляется в Исламабад, фон дер Ляйен «просто наблюдает».
Президент Чехии высказался о способности России унизить НАТО.
Президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN (18+) 29 апреля предположил, что Россия в гипотетическом сценарии может нанести политически чувствительный удар по НАТО через возможные действия в регионе Прибалтики. По его словам, таким образом Москва могла бы показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.
В Португалии боятся, что США отберут у страны острова в Атлантике.
Португальское общество на фоне политики США начало беспокоиться, что Вашингтон может взять под контроль Азорские острова Португалии, где уже пользуется военной базой, заявил РИА Новости (18+) португальский аналитик Алешандри Геррейру. Он отметил, что в Европе растет желание все меньше зависеть от США в военном отношении, особенно в свете недавних притязаний Вашингтона на Гренландию.
США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС.
Госдеп США объявил о выделении до $100 млн на ремонт защитного саркофага Чернобыльской АЭС. Об этом 29 апреля на сайте сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о первом взносе в рамках предполагаемого пакета стран G7 на $500 млн для восстановления поврежденного саркофага и обеспечения безопасности ядерных материалов. В Вашингтоне также призвали союзников по G7 и Европу подключиться к финансированию проекта.
Хегсет потребовал обеспечить США военный доступ к Гренландии.
США необходимо обеспечить военный и коммерческий доступ к Гренландии, Панамскому каналу и Мексиканскому заливу. Об этом 29 апреля заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в письменных показаниях для комитета палаты по вооруженным силам. Американский министр войны подчеркнул, что Штаты намерены восстановить свое доминирование в Западном полушарии. Хегсет также добавил, что Вашингтон не позволит своим противникам размещать вооруженные силы «или иные угрожающие средства» в Западном полушарии.
Журналист Херш: Трамп перестал доверять Израилю.
Президент США Дональд Трамп утратил доверие к Израилю и полагает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ввел его в заблуждение относительно Ирана. Такую версию американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш изложил в своем блоге на платформе Substack (18+).
Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность уменьшения американского военного континента в Германии. Ранее на этой неделе американский президент раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего о неэффективности переговорной тактики Вашингтона с Тегераном.
Трамп заявил, что Украина побеждена.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран. «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», — отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. Трамп отметил, что все 159 кораблей, которые у них были, находятся под водой, а все военные самолеты сбиты. При этом он считает, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.
Воспитывающий двух дочерей Залужный заявил, что завещает продолжение войны сыну.
Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что завещает возвращение неподконтрольных Киеву территорий сыну. Хотя, согласно официальной биографии, он воспитывает только двух дочерей. «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет [территории]. А если не он, то его сын. Вот что для меня победа», — цитирует его издание «Инсайдер» (18+), подчеркивая, что сына у экс-главкома нет.
Зеленский рассказал о просьбе Запада не наносить удары по объектам энергетики.
Западные партнеры попросили Украину не наносить удары по объектам энергетики в России в контексте кризиса на Ближнем Востоке, однако Киев не согласился с этой позицией.