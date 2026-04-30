Какой будет погода на майские праздники

Жители Владивостока и Приморского края с надеждой смотрят на календарь — впереди длинные выходные. И погода, похоже, решила не подводить. По данным «Примгидромета», 1 мая осадков не ожидается, а воздух прогреется до +20 градусов. На побережье будет прохладнее из‑за морского бриза. А ближе к Дню Победы, 9 мая, погода повторит первомайский расклад. Однако сезон тайфунов может стать напряжённым — четыре циклона родились уже в феврале-апреле.
Какая погода ждет приморцев на майские праздники.
1 мая в большинстве районов края осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а местами и выше. Во Владивостоке и на побережье будет прохладнее — около +10 градусо. Морской ветер принесёт дымку и туман.
2 и 3 мая ветер сменит направление на противоположное. На побережье резко потеплеет — до +17 градусов. Над северными и центральными районами пройдут малоактивные атмосферные фронты, здесь ожидаются небольшие кратковременные дожди.
9 мая сценарий повторит первомайский. На юге края от +17 до +22 градусов, во Владивостоке — от +10 до +12 градусов, на севере — небольшой дождь и более прохладная погода.
Половодье завершается спокойно.
Период весеннего половодья подходит к концу без эксцессов. Реки остаются в берегах. Апрельские небольшие и умеренные дожди несколько увеличили водность, но наводнений не вызвали. По среднесрочным прогнозам, как минимум в первой половине мая угрозы подтоплений не ожидается.
Прогноз на май и сезон тайфунов.
Среднемесячная температура воздуха в крае ожидается в пределах нормы от +9 до +14 градусов. Осадков на юго-западе включая Владивосток выпадет меньше среднего многолетнего количества, на юго-востоке и востоке — больше, на остальной территории — в пределах нормы.
Обычно тайфуны начинают зарождаться в мае. Однако в этом году с февраля по апрель в приэкваториальной зоне Тихого океана уже сформировались четыре циклона. Это делает предстоящий летний сезон для приморских синоптиков «довольно напряжённым». Две недели назад специалисты зафиксировали траекторию, при которой тайфуны могут задеть Приморье. Так что готовиться к возможным ударам стихии нужно заранее.
Майские праздники в Приморье, по прогнозам, пройдут в комфортных, почти летних условиях — особенно вдали от побережья. Однако тем, кто собирается во Владивосток или на морские берега, стоит взять с собой ветровку: морской бриз будет приносить прохладу. А вот к лету приморцам лучше подготовиться основательнее — сезон тайфунов обещает быть активным.