В Хабаровском крае вернули выплату миллион рублей за третьего ребёнка

В Хабаровском крае возобновили программу выплаты 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующего ребёнка, — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Мера поддержки вновь стала доступной для семей после проведённой работы на региональном уровне.
«Как и обещал, мы возобновили одну из самых важных и востребованных мер поддержки для наших многодетных семей», — отметил Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.
В 2026 году регион получит более 531 миллиона рублей на эти цели. Средства направят на помощь семьям в погашении ипотечных обязательств. Программа реализуется в рамках президентского национального проекта «Семья», который направлен на улучшение жилищных условий и поддержку рождаемости.
Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился и зарегистрирован в органах ЗАГС Хабаровского края в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги». Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии ПАО «ДОМ.РФ»: 8−800−755−55−55.