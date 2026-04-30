Черёмуха цветёт, лист березы с копейку: Когда сажать картошку, чтобы заморозки не убили всё за ночь

Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черёмуха и лист на берёзе стал величиной с копейку. Это проверено веками.