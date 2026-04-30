Черёмуха цветёт, лист березы с копейку: Когда сажать картошку, чтобы заморозки не убили всё за ночь

«Здесь главное — не обмануться первым теплом. Забудьте про точные календарные даты. Весна бывает разной, и полагаться только на числа — рискованно», — предупреждает эксперт.
Критический показатель — температура грунта на глубине 10−12 см. Она должна стабильно прогреться до +8…+10°С. При более низкой температуре клубни могут загнить и не дать всходов. В 2026 году синоптики предупреждают о высоком риске возвратных заморозков во второй половине апреля. Это коварное явление: днём воздух прогревается до +15°С, а ночью температура падает ниже нуля.
По словам специалиста, молодые всходы картофеля погибают уже при заморозке −3°С. Если по прогнозу ожидаются холодные ночи, лучше отложить посадку на несколько дней, чем потерять всё.
Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черёмуха и лист на берёзе стал величиной с копейку. Это проверено веками.
Никита Чаплин.
Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья.
Конец апреля — время, когда дачники начинают активно выходить в огород и планировать первые посадки. Несмотря на переменчивую погоду, уже есть культуры, которые спокойно переносят прохладу и готовы к высадке в открытый грунт.
