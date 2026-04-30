Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане стали вдвое реже болеть ВИЧ

Заболеваемость сократилась за последние 10 лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России за последние 10 лет вдвое сократилась заболеваемость ВИЧ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году выявили 43 тысячи новых случаев заболевания, это на 11% меньше 2024 года и стало историческим минимумом с 2016 года. Охват антивирусной терапией в 2025 году составил 91,8%, при этом целевое показание, установленное Государственной стратегией, составляет 90%.

— За время реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику, — отметили в Минздраве РФ.

Напомним, хабаровские медики помогут создать отечественную вакцину от СПИД.