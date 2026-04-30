Хабаровчане стали вдвое реже болеть ВИЧ

В России за последние 10 лет вдвое сократилась заболеваемость ВИЧ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
В прошлом году выявили 43 тысячи новых случаев заболевания, это на 11% меньше 2024 года и стало историческим минимумом с 2016 года. Охват антивирусной терапией в 2025 году составил 91,8%, при этом целевое показание, установленное Государственной стратегией, составляет 90%.
— За время реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику, — отметили в Минздраве РФ.
