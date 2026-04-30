США могут впервые применить против Ирана гиперзвуковые ракеты: подробности

Bloomberg: США могут впервые применить гиперзвуковое оружие против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Центральное командование США попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток, на случай удара по Ирану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Если запрос одобрят, США могут впервые применить гиперзвуковые ракеты.

Как сообщил источник, причиной запроса Центрального командования стал вывод Ираном пусковых установок за пределы досягаемости ракет Precision Strike Missile (дальность которых превышает 300 миль / около 482 км). При этом окончательного решения о применении гиперзвукового оружия против Ирана пока нет.

В свою очередь помощник шефа Пентагона по политике в сфере космоса Марк Берковиц признал, что Вашингтон не имеет защиты от гиперзвукового оружия.

При этом военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что «реально гиперзвуковые ракеты» на сегодняшний день производят только Россия и Китай, что-то похожее имеет Иран. США только продолжают испытание гиперзвука.

