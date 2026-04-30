Bloomberg: военные США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану

Военные Соединённых Штатов запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по территории Ирана, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
По их данным, отправку оружия запросило Центральное командование Вооружённых сил США.
«В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile — оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что в случае одобрения запроса это станет первым развёртыванием гиперзвуковой ракеты Соединённых Штатов.
Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана просить пощады.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.
По данным Reuters, Трамп столкнулся с серьёзным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана.