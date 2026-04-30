«Синий прилив»: в США на берег выбросило тысячи морских обитателей

На побережье Сан-Франциско было обнаружено массовое скопление необычных морских организмов синего цвета, внешне напоминающих медуз. Об этом сообщает People.
По данным специалистов, на берег их вынесло из-за сильных ветров и течений. Речь идет о существе под названием велелла, также известном как парусница. Их массовый выброс на берег называют «синим приливом».
Велелла представляет собой колониальный морской организм, родственный медузам и полипам. В отличие от донных форм, он обитает на поверхности океана и перемещается благодаря характерному треугольному «парусу» сине-фиолетового оттенка.
