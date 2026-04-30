Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Синий прилив»: в США на берег выбросило тысячи морских обитателей

People: на побережье Сан-Франциско выбросило тысячи синих существ.

Источник: Комсомольская правда

На побережье Сан-Франциско было обнаружено массовое скопление необычных морских организмов синего цвета, внешне напоминающих медуз. Об этом сообщает People.

По данным специалистов, на берег их вынесло из-за сильных ветров и течений. Речь идет о существе под названием велелла, также известном как парусница. Их массовый выброс на берег называют «синим приливом».

Велелла представляет собой колониальный морской организм, родственный медузам и полипам. В отличие от донных форм, он обитает на поверхности океана и перемещается благодаря характерному треугольному «парусу» сине-фиолетового оттенка.

Ранее KP.RU сообщал, что во Вьетнаме была найдена редкая глубоководная рыба, которая считается предвестником катастроф. На берег выбросило сельдяного короля длиной около четырех метров. Эти рыбы обладают вытянутым телом, напоминающим змею.

