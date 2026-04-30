Новым прокурором Красноярска стал Денис Чуприков

В Красноярске приступил к работе новый прокурор. В пресс-службе прокуратуры края рассказали, что им стал Денис Чуприков. 30 апреля прокурор региона Роман Тютюник официально представил его различным ведомствам.
Денис Александрович — выпускник СФУ, в органах прокуратуры служит с 2010 года. Прошел путь от помощника прокурора до прокурора района. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района города.
Глава краевой прокуратуры поставил перед Денисом Чуприковым ключевые задачи. Они касаются застройки, нацпроектов, коммунального хозяйства, аварийного жилья, дорог, преступности, коррупции и не только.