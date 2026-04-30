Хабаровские пловцы выиграли 20 медалей межрегионального турнира

Пловцы хабаровского «Дельфина» выиграли 20 медалей в Южно-Сахалинске на межрегиональных соревнованиях. Турнир проходил в 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Волна» и собрал 450 спортсменов из шести Дальневосточных субъектов: Камчатского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также Амурской и Сахалинской областей, сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».
«Спортсмены боролись за медали три дня на различных дистанциях в двух возрастных группах: юноши и девушки 12−13 лет, и 14 лет и старше», — говорится в сообщении.
На дистанции 800 метров вольным стилем воспитанницы СШОР «Дельфин» заняли весь пьедестал. Первое место у Эмилии Зельдман, второе заняла — Алика Давыденко и третьей финишировала — Олеся Копылова. Эти же спортсменки стали победителями и призерами в и других дисциплинах.
Больше всех медалей у Эмилии Зельдман — 3 золота и одна бронза, и у Ростислава Баранова — два золота и 2 серебра. Также призерами соревнований на двух дистанциях стали: Владислав Шатравко, Иван Шептецкий и Тимофей Крылов. И по одной золотой медали выиграли Артем Овсянников и Марк Пожидаев.
«Соревнования личные, рейтинговые. Как такого командного зачета не было. В неофициальном медальном зачете хозяева нас немного обошли по количеству наград, но они выставили всех своих лидеров, тех ребят, которые выступали и на чемпионате ДФО, и на Кубок России они ездили. Мы привезли не первый состав — в основном молодежь. Из сильнейших только Эмилия Зельдман, она и выиграла практически все свои дистанции. Среди 28 команд — мы вторые. Здорово выступили наши девчонки на дистанции 800 вольный стиль, весь пьедестал у воспитанниц “Дельфин”. Стоит отметить Артема Овсянникова и Марка Пожидаева, они завоевали по одной, но золотой медали. Супер-мастерских результатов не было, но порадовался за своих юных учеников, которые впервые проплыли по нормативу первого взрослого разряда. Рост очевиден. Ребята молодцы, болели, поддерживали друг друга. У нас перспективные, способные пловцы. Так что, я думаю, по рейтингу они пройдут на дальнейшие Всероссийские соревнования, — рассказал тренер СШОР “Дельфин” Михаил Бережанский.
Для возрастной группы 12−13 лет эти состязания носили рейтинговый характер и были этапом отбора на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», которые пройдут в конце мая в Казани. А ближайшие турнир по плаванию — первенство края состоится в Хабаровске с 13 по 15 мая.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский край вошел в список лучших регионов страны в сфере развития спорта. В регионе наблюдается устойчивый рост количества проводимых спортивных событий. За предыдущий год на территории края было проведено 645 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включая 40 общероссийских и 4 международных состязания по трём спортивным дисциплинам. По итогам региональных соревнований были созданы 450 сборных команд по 68 видам спорта для выступления на межрегиональных и всероссийских турнирах. Спортсмены края завоевали 2523 медали различного достоинства.