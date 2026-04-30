Хабаровские пловцы выиграли 20 медалей межрегионального турнира

«Соревнования личные, рейтинговые. Как такого командного зачета не было. В неофициальном медальном зачете хозяева нас немного обошли по количеству наград, но они выставили всех своих лидеров, тех ребят, которые выступали и на чемпионате ДФО, и на Кубок России они ездили. Мы привезли не первый состав — в основном молодежь. Из сильнейших только Эмилия Зельдман, она и выиграла практически все свои дистанции. Среди 28 команд — мы вторые. Здорово выступили наши девчонки на дистанции 800 вольный стиль, весь пьедестал у воспитанниц “Дельфин”. Стоит отметить Артема Овсянникова и Марка Пожидаева, они завоевали по одной, но золотой медали. Супер-мастерских результатов не было, но порадовался за своих юных учеников, которые впервые проплыли по нормативу первого взрослого разряда. Рост очевиден. Ребята молодцы, болели, поддерживали друг друга. У нас перспективные, способные пловцы. Так что, я думаю, по рейтингу они пройдут на дальнейшие Всероссийские соревнования, — рассказал тренер СШОР “Дельфин” Михаил Бережанский.