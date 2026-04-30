Глава Рособрнадзора предупредил сдающих ЕГЭ о последствиях списывания

Анзор Музаев отметил, что замечание можно будет получить даже при отсутствии наблюдателя в классе.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Нейросеть, наблюдающая за ходом ЕГЭ, развивается, поэтому выпускникам лучше не списывать на экзамене. Даже при отсутствии наблюдателя в классе можно получить замечание, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наша нейросеть растет. Поэтому я ребятам в этом году не советую списывать. Наш малыш подрос, и если общественного наблюдателя в классе нет, это не значит, что метку можно не получить. В первую очередь, когда мы говорим единый государственный экзамен, мы должны понимать, что он во всем должен быть един, и в правилах сдачи тоже. Нечестности не должно быть», — сказал Музаев.

Ранее сообщалось, что в 2026 году впервые искусственный интеллект первым определил нарушителя, который использовал гаджет при проведении ЕГЭ.