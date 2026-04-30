Глава Рособрнадзора предупредил сдающих ЕГЭ о последствиях списывания

«Наша нейросеть растет. Поэтому я ребятам в этом году не советую списывать. Наш малыш подрос, и если общественного наблюдателя в классе нет, это не значит, что метку можно не получить. В первую очередь, когда мы говорим единый государственный экзамен, мы должны понимать, что он во всем должен быть един, и в правилах сдачи тоже. Нечестности не должно быть», — сказал Музаев.