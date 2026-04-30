В Хабаровском крае кот-альпинист вёл туристов по цветущим горам

В Хабаровском крае в Буреинском заповеднике рассказали о легендарном коте по кличке Томба, который сопровождал туристов в горах, — сообщает канал заповедника. Историю необычного «проводника» напомнили вместе с началом туристического сезона.
По данным сотрудников, ещё в возрасте 10 месяцев кот поднялся на вершину высотой 3453 метра и ходил в экспедиции наравне с людьми. В одной из ситуаций он увёл группу с тропы, что помогло избежать опасного участка.
С приходом весны в горах начинается особый период. Склоны постепенно окрашиваются в нежные лилово-розовые тона — зацветает рододендрон, который в народе часто называют багульником, хотя это разные растения.
В заповеднике отмечают, что именно рододендрон даурский становится одним из первых признаков весны. Уже в конце мая он покрывает сопки характерными «розовыми облаками». Также в высокогорьях встречается рододендрон золотистый, а в подгольцовом поясе — редкий рододендрон Редовского, занесённый в Красную книгу.
При этом специалисты напоминают: несмотря на красоту, растение особенно страдает от незаконного сбора на букеты. Туристов просят бережно относиться к природе и не срывать цветущие кустарники.
