Диетолог Солнцева рассказала, какое мясо для шашлыка лучше выбрать

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Для жарки на мангале лучше выбирать красное мясо из-за его пользы, но если человек старается похудеть, то лучше обратить внимание на птицу, рыбу или морепродукты. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
«Конечно, красное мясо — традиционный и неплохой выбор. Это свинина, говядина, баранина. Такое мясо полезно, потому что содержит важные нутриенты (белок, витамины, минеральные вещества), а также правильное гемовое железо, которое хорошо усваивается нашим организмом. И отказываться от такого угощения не надо, это полезное мясо. В то же время, если вы следите за массой тела и стараетесь снизить ее, то лучше не жирную свинину выбрать, а курицу, индейку, морепродукты или рыбу», — сказала Солнцева.
Она подчеркнула, что нежирное мясо будет полезно людям всех возрастов благодаря содержанию большого количества белка. Такой шашлык выиграет по легкости усвоения и безопасности для желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно будет лучшим выбором для тех, у кого есть хронические заболевания и противопоказания для употребления жирного мяса.