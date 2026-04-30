Красноярску назначили нового прокурора

Новым прокурором Красноярска стал старший советник юстиции 38-летний Денис Чуприков.
Накануне он был официально представлен мэрии, полиции и другим структурам.
Денис Александрович окончил СФУ по специальности «Юриспруденция». Служит в органах прокуратуры края с 2010 года, за это время прошел путь от помощника прокурора до прокурора Советского района Красноярска.
Глава краевой прокуратуры Роман Тютюник поручил ему на новом посту контролировать самые насущные для горожан вопросы:
следить, чтобы застройщики выполняли социальные обязательства (возводили детсады, школы, дороги), а договоры КРТ были законными; контролировать сферу ЖКХ; ремонт улично-дорожной сети; размещение ларьков и павильонов. защищать жилищные права детей-сирот, контролировать переселение людей из аварийного жилья, выплату алиментов, льгот и гарантий для семей участников СВО; не допускать возврата к практике вмешательства правоохранительных органов в хозяйственные споры, активизировать работу по выявлению преступлений, но без излишнего давления на бизнес; в сфере госзакупок — давать правовую оценку недобросовестной конкуренции и соблюдению законопослушности при проведении конкурсных процедур; в сфере нацпроектов — ежемесячно проверять, куда идут бюджетные деньги, соблюдаются ли сроки и качество работ. усилить контроль за распоряжением и использованием муниципальной недвижимости и земли, активно бороться с коррупцией в рядах чиновников.
«Прокурор края выразил уверенность, что опыт Дениса Чуприкова на прежних должностях, включая руководство прокуратурой Советского района — одной из самых крупных и непростых территорий города, — позволяет рассчитывать на эффективное решение поставленных задач», — рассказали в надзорном ведомстве.
Отметим, кресло прокурора Красноярска освободилось в феврале 2026 года, занимавший его с 2024 года Валерий Юхновец пошел на повышение и был назначен заместителем прокурора края.
