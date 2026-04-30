Участницу конкурса красоты выбросили с 13-го этажа, девушка погибла

В Бразилии нашли мертвой участницу конкурса «Мисс Космо Бразилия». Девушка поссорилась с бойфрендом, пишет East Bay Times.
Около 5:30 утра по местному времени Ану Луизу нашли мертвой под окнами многоэтажки. Ее бойфренда Эндрео Кунья задержали на месте и сразу же объявили главным подозреваемым. По словам соседей, ранним утром пару было слышно — они громко ругались.
После задержания парня обнаружили мертвым в тюремной камере. По данному факту ведется следствие.
Уточняется, что 29-летняя уроженка штата Баия Ана Луиза Матеус жила вместе с партнером в квартире на 13-м этаже в районе Барра-да-Тижука на Западе Рио-де-Жанейро.
Девушка должна была представлять родной штат на национальном конкурсе красоты в мае 2026-го.
