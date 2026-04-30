Трамп назвал высокими шансы высадки астронавтов США на Луну до 2029 года

Дональд Трамп заявил, что работа в рамках будущей высадки астронавтов США на Луну якобы ведётся с опережением графика.

Источник: Аргументы и факты

Вероятность того, что до 2029 года американские астронавты смогут высадитьсяна Луну, высока, заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с экипажем лунной миссии «Артемида-2» (Artemis II).

Именно в эти сроки завершится его второй президентский срок. В Овальном кабинете, где проходило это мероприятие, Трамп ответил на вопросы журналистов.

«У нас хорошие шансы», — сказал глава государства.

Американский лидер утверждает, что работа на указанном направлении якобы ведётся с опережением графика.

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, в свою очередь, обратил внимание, что в вопросе высадки на Луну его агентство «придерживается реалистичного плана». Он отметил, что организация снова занимается запусками в рамках лунной программы.

«В 2027 году мы запустим миссию “Артемида-3”, на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность “, — добавил Айзекман.

Напомним, 20 апреля стало известно, что, согласно отчету генерального аудитора NASA, задержки в разработке скафандров могут помешать планам США по высадке людей на естественный спутник Земли в 2028 году. Изначальные цели аэрокосмического агентства по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025—2026 годах были названы слишком «оптимистичными и нереалистичными».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше