Трамп назвал высокими шансы высадки астронавтов США на Луну до 2029 года

Вероятность того, что до 2029 года американские астронавты смогут высадитьсяна Луну, высока, заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с экипажем лунной миссии «Артемида-2» (Artemis II).
Именно в эти сроки завершится его второй президентский срок. В Овальном кабинете, где проходило это мероприятие, Трамп ответил на вопросы журналистов.
«У нас хорошие шансы», — сказал глава государства.
Американский лидер утверждает, что работа на указанном направлении якобы ведётся с опережением графика.
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, в свою очередь, обратил внимание, что в вопросе высадки на Луну его агентство «придерживается реалистичного плана». Он отметил, что организация снова занимается запусками в рамках лунной программы.
«В 2027 году мы запустим миссию “Артемида-3”, на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность “, — добавил Айзекман.
Напомним, 20 апреля стало известно, что, согласно отчету генерального аудитора NASA, задержки в разработке скафандров могут помешать планам США по высадке людей на естественный спутник Земли в 2028 году. Изначальные цели аэрокосмического агентства по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025—2026 годах были названы слишком «оптимистичными и нереалистичными».