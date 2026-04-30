Трамп назвал высокими шансы высадки астронавтов США на Луну до 2029 года

Напомним, 20 апреля стало известно, что, согласно отчету генерального аудитора NASA, задержки в разработке скафандров могут помешать планам США по высадке людей на естественный спутник Земли в 2028 году. Изначальные цели аэрокосмического агентства по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025—2026 годах были названы слишком «оптимистичными и нереалистичными».