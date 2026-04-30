ФАДН: в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. В России 47 народов отнесены к категории коренных малочисленных, всего в стране проживает более 190 народов, сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
30 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День коренных малочисленных народов РФ. Дата установлена указом президента РФ Владимира Путина 4 ноября 2025 года и впервые будет отмечаться в 2026 году.
Коренные малочисленные народы — российские народы численностью менее 50 тыс. человек. Единый перечень коренных малочисленных народов РФ был утвержден постановлением правительства от 24 марта 2000 года. Последние изменения были от 18 декабря 2021 года, в соответствии с которыми в то время в перечень были включены 43 народа, в том числе абазины (41 793 человека), вепсы (4 534), коряки (7 485), манси (12 228), саамы (1 530), удэгейцы (1 325), ханты (31 467), эскимосы (1 657). Самый малочисленный из них на то время — кереки (23 человека), наиболее многочисленный — ненцы (49 646).
Изменения в перечень может вносить правительство РФ по предложению ФАДН на основании представлений глав субъектов РФ, на территориях которых проживают малочисленные народы. 8 мая 2025 года правительство утвердило Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период до 2036 года.