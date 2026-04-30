ФАДН: в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов

Коренные малочисленные народы — российские народы численностью менее 50 тыс. человек. Единый перечень коренных малочисленных народов РФ был утвержден постановлением правительства от 24 марта 2000 года. Последние изменения были от 18 декабря 2021 года, в соответствии с которыми в то время в перечень были включены 43 народа, в том числе абазины (41 793 человека), вепсы (4 534), коряки (7 485), манси (12 228), саамы (1 530), удэгейцы (1 325), ханты (31 467), эскимосы (1 657). Самый малочисленный из них на то время — кереки (23 человека), наиболее многочисленный — ненцы (49 646).