Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются особенными. Об этом заявил отставной полковник американских сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон.
«Отношения между Трампом и Путиным — это нечто особенное. Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа», — сказал полковник на YouTube-канале.
Уилкерсон добавил, что диалог двух лидеров приблизил завершение конфликта на Украине. По его словам, на этом фоне Владимиру Зеленскому становится труднее поддерживать позитивный образ ситуации для Киева.
Напомним, 29 апреля прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа продлилась более полутора часов. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что общение двух лидеров было дружеским.
Позже Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Глава Белого дома отметил, что киевскому режиму не удалось добиться своих целей на поле боя.