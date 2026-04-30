В ОП предупредили, что облившему пешехода из лужи водителю может грозить штраф

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Водителю, облившему пешехода грязью из-под колес своего автомобиля, может грозить ответственность в виде штрафа или до пяти лет лишения свободы, если он это сделал намеренно. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Если водитель облил водой пешехода, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье. За это предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, если будет доказан умысел — водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода», — сказал Машаров.
Он отметил, что на практике доказать умышленность действий водителя непросто, но если есть свидетели, видеозаписи, то шансы высоки.
«Для того, чтобы привлечь автомобилиста к ответственности, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе. В полиции пострадавшему пешеходу зарегистрируют заявление и выдадут талон-уведомление о приеме и регистрации заявления, а затем проведут расследование по данному происшествию», — отметил эксперт.
По его словам, сотрудник полиции выяснит — умышленно ли водитель облил пешехода из лужи или нет, оценит размер ущерба. «Обычно допрашивают свидетелей происшествия — данные о них необходимо сразу отразить в заявлении, а также запрашивают записи с камер видеонаблюдения», — уточнил юрист.
Если у пешехода испорчены вещи, то за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, предусматривается наказание в виде штрафа от 300 до 500 рублей. «Если ущерб превысил 5 тыс. рублей, и он является значительным для пострадавшего, наступает уголовная ответственность — штраф от 40 тыс. рублей до двух лет лишения свободы и даже до пяти лет, если действия совершены из хулиганских побуждений», — отметил эксперт.
При отсутствии умысла привлечь виновника к уголовной ответственности возможно, только если ущерб превысил 250 тыс. рублей. «Наказание по этой статье составляет от 120 тыс. рублей штрафа или до одного года лишения свободы», — отметил Машаров. При этом пострадавший вправе потребовать компенсацию причиненного вреда, в том числе морального. Если же водитель, который облил из лужи, водит общественный транспорт, то можно предъявить требования к организации, в пользовании которой находится автопарк.