Глава района имени Лазо вернулся из зоны СВО

Накануне домой прибыл Кох Александр Иванович, глава муниципального района имени Лазо. Он проходил службу в составе добровольческого формирования «Барс‑8» Хабаровского края. Об этом сообщает администрация муниципального района имени Лазо в мессенджере МАХ (6+).
«Встреча получилась по-настоящему душевной: Александра Ивановича в аэропорту приветствовали родные, коллеги, жители — все, кто ценит его гражданскую позицию и мужество», — говорится в сообщении.
В ближайшие дни Александр Иванович Кох вступит в должность главы района.
«Мы уверены: его опыт и сила духа помогут решать новые задачи на благо земляков», — отметили в администрации.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что состоялось заседание Собрания депутатов муниципального района имени Лазо по вопросу избрания главы района. По итогам рассмотрения кандидатур, представленных губернатором Хабаровского края, и проведения голосования решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо на должность главы района избран Кох Александр Иванович. Ранее Дмитрий Демешин внёс двух кандидатов, а должность главы района: Александр Кох и Михаил Сергиенко.
Напомним, на должность главы района Александр Кох заступил 21 апреля 2022 года. 27 октября 2025 собрание депутатов района имени Лазо Хабаровского края прекратило полномочия главы района и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.