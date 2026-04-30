Глава района имени Лазо вернулся из зоны СВО

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что состоялось заседание Собрания депутатов муниципального района имени Лазо по вопросу избрания главы района. По итогам рассмотрения кандидатур, представленных губернатором Хабаровского края, и проведения голосования решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо на должность главы района избран Кох Александр Иванович. Ранее Дмитрий Демешин внёс двух кандидатов, а должность главы района: Александр Кох и Михаил Сергиенко.