В России запретили досматривать участников ЕГЭ-2026

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 27 апреля заявил, что практическая часть в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии, физике и биологии может появиться не ранее 2028 года, так как модель такого экзамена пока даже не запущена в апробацию. Глава Рособрнадзора пояснил, что для введения практических заданий также необходимо решить вопросы с подготовкой педагогов и обеспечением безопасности для школьников.