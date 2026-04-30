В России запретили досматривать участников ЕГЭ-2026

Рособрнадзор установил запрет на досмотр участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Это стало известно 30 апреля из опубликованных методических документов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, досмотр участников экзамена запрещен: организаторы и сотрудники охраны не вправе прикасаться к экзаменуемым и их личным вещам. Если металлоискатель подает сигнал, организатор предлагает участнику добровольно передать предмет, вызвавший срабатывание, на хранение — в специально отведенное помещение либо сопровождающему лицу.

Отмечается, что при отказе сдать вещь составляется акт о недопуске участника ЕГЭ в пункт проведения экзамена (ППЭ). Повторное допущение к сдаче экзамена в резервные сроки возможно исключительно по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 27 апреля заявил, что практическая часть в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии, физике и биологии может появиться не ранее 2028 года, так как модель такого экзамена пока даже не запущена в апробацию. Глава Рособрнадзора пояснил, что для введения практических заданий также необходимо решить вопросы с подготовкой педагогов и обеспечением безопасности для школьников.