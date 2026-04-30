В Комсомольске ко Дню пожарной охраны открыли выставку техники МЧС

В Комсомольске-на-Амуре накануне Дня пожарной охраны открыли выставку пожарной техники, — сообщает МЧС Хабаровского края. Экспозиция продолжит работу в праздничные дни, и жители смогут увидеть её вживую.
Выставку подготовили сотрудники 8 пожарно-спасательного отряда совместно с участниками клуба «Автомобили на службе в СССР». Гостям представили современные спецмашины — автоцистерны, автолестницы и автомобили службы пожаротушения.
Сотрудники МЧС рассказывают о работе техники и показывают аварийно-спасательное оборудование. Посетители могут заглянуть внутрь машин, а дети — примерить боевую одежду огнеборцев и попробовать себя в роли спасателей.
Отдельную часть экспозиции заняли ретро-автомобили в цветографической раскраске разных служб — от пожарной охраны до ГАИ и милиции, которые в разные годы использовались в работе ведомств.