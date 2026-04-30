В Хабаровском районе досрочно начался ремонт дороги к селу Дружба

В Хабаровском районе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приступили к ремонту дороги к селу Дружба. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На участок протяжённостью 4,7 километра подрядная организация зашла на две недели раньше срока, предусмотренного контрактом. Сумма работ на этом отрезке составляет почти 148 миллионов рублей.
Ход ремонта проверили представители краевого минтранса, КГКУ «Хабаровскуправтодор» и общественники. Член общественного совета при краевом минтрансе Сергей Воронин отметил: «Национальный проект действительно помогает обновлять инфраструктуру Хабаровского края. Значительная часть финансирования идёт именно из федерального бюджета, что позволяет региону приводить в порядок больше проблемных участков».
На объекте запланированы расчистка кюветов, восстановление четырёх автобусных остановок, замена дорожных знаков, устройство новой дорожной одежды с заменой грунта на более плотный — по трассе регулярно проходит большегрузная техника.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Олег Киндеев подчеркнул: «На всех этапах ремонта дороги мы контролируем качество работ. Пробы асфальта берутся на всех этапах: с момента производства смеси и после укладки нового дорожного полотна».
Также в этом году по президентскому нацпроекту приведут в порядок ещё 14,2 километра дороги к Дружбе, начиная от федеральной трассы «Восток». Там уже ведут планировку откосов и очищают кюветы, после чего начнут демонтаж старого покрытия и укладку асфальта.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в крае отремонтируют 58 участков автомобильных дорог протяжённостью более 140 километров. На обновление улично-дорожной сети направлено свыше 7,4 миллиарда рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru