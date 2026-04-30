Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется смириться со словами канцлера ФРГ Фридриха Мерца о нереалистичности скорого вступления Киева в Европейский союз. Об этом в среду, 29 апреля, написало итальянское издание AntiDiplomatico.
— Зеленский вынужден проглотить то, что заявил Мерц о нереалистичности вступления Украины в Евросоюз в ближайшие годы, — сказано в статье.
Отмечается, что слова немецкого лидера стали крахом стратегии главы Украины по отношению к ЕС, несмотря на его попытки делать вид, что он не понимает условия Брюсселя и требовать установить окончательную дату вступления Киеву в организацию.
27 апреля Фридрих Мерц признал, что Украине придется смириться с потерей части территории. В то же время он предупредил Киев о чрезмерных ожиданиях относительно быстрого вступления в Евросоюз. По его словам, Украина не сможет присоединиться к ЕС в условиях текущего кризиса и в будущем ей придется соответствовать строгим критериям для приема.
Однако буквально пару недель назад канцлер Германии утверждал, что РФ якобы не сможет одолеть Украину в военном конфликте.