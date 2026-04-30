AD: Зеленскому придется смириться со словами Мерца о вступлении Украины в ЕС

27 апреля Фридрих Мерц признал, что Украине придется смириться с потерей части территории. В то же время он предупредил Киев о чрезмерных ожиданиях относительно быстрого вступления в Евросоюз. По его словам, Украина не сможет присоединиться к ЕС в условиях текущего кризиса и в будущем ей придется соответствовать строгим критериям для приема.