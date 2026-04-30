Первомай, Фестиваль мидий или День леопарда: как провести праздники во Владивостоке

Множество спортивных, творческих и ярких событий ожидают гостей и жителей Владивостока в приближающиеся выходные. ИА PrimaMedia предлагает подборку увлекательных мероприятий на 1, 2 и 3 мая, которые обязательно стоит посетить.
Фестиваль «Открывай!» (0+).
Фестиваль «Открывай!» — «Сделано в Приморском крае» состоится 1 и 2 мая на площади Адмирала Фокина 23. «Открывай!» — это фестиваль, который объединяет творческих людей города и даёт им возможность заявить о себе.
В этом году ждут:
- изделия локальных мастеров и брендов «Сделано в Приморском крае»;
- выступления артистов, вокалистов, танцоров и творческих коллективов;
- зоны активности для гостей.
Где: площадь на Адмирала Фокина (ул. Адмирала Фокина, 23).
Когда: 1 и 2 мая.
Фестиваль мидий (12+).
С 1 по 17 мая во Владивостоке пройдет ежегодный девятый Фестиваль мидий.
Заведения традиционно предложат гостям порции мидий в ракушке в разных соусах по фиксированной цене 750 рублей за блюдо, а также представят уникальные авторские блюда с морским деликатесом.
Список участников Владивостока:
- гастробар «GUSTO крафт-бар “Крафт Бургер” (Светланская, 83) сеть кафе-ресторанов “Дамплинг Репаблик” грузинские дома “Супра” морской ресторан “Пятый Океан” ресторан стейков и морепродуктов “Syndicate Port Cafe” индийский ресторан “Jimmy! Jimmy!” паб “Кот и Клевер” итальянский ресторан “IL Патио” грузинский ресторан “Tbilissimo” итальнский ресторан “CRUST” ресторан “Аквамарин” кафе японской кухни “UMAMI RAMEN CLUB” (ул. Пограничная, 6) кафе японской кухни “UMAMI RAMEN CLUB” (Пр. 100-летия Владивостока, 86) ресторан “Хохлома” ресторан “Хэкымган” (ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК) лобби-бар “Рандеву” (ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК) деревенский ресторан и сырная лавка “Сыроварня” семейный ресторан “Молоко и Мёд” “Sherwood Lounge Bar” гастрособытийное пространство “АГАР-АГАР” ресторан “Cantina фудхолл FOODLINER: корнеры Helsy (Хелси), Kuula (Куула), HoshiNowa (Хошинова), Ichiban (Ичибан), КимКонг, Фобо (PhoBo), Johny Woker (Джонни Уокер), Сациви, Пицца и Паста, Дамплинг Репаблик.
Где: Владивосток.
Когда: с 1 по 17 мая.
Стоимость: фиксированная цена блюда — 750 рублей.
Праздничная программа «Да здравствует 1 Мая!» (0+).
1 мая Владивосток отметит праздник Весны и Труда масштабной культурно-просветительской программой.
В программе праздника:
- торжественный концерт: выступления ведущих творческих коллективов Приморского края.
- тематические зоны и активности:
- интерактивные фотозоны и бесплатные мастер-классы;
- площадка «Умные и сильные» от Министерства физической культуры и спорта Приморского края;
- выставка архивных плакатов, книг трудовой доблести и исторических фотографий празднования 1 Мая в Приморье;
- ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества;
- игротека, презентация 3D-печати и другие активности от АНО «Молодёжь Приморья»;
- выставка-ярмарка коллекционных монет и марок;
- профориентационная локация «Примерь профессию на себя» от Федерации профсоюзов Приморского края.
Где: Центральная площадь (Владивосток).
Когда: 1 мая с 12.00 до 16.00.
Премьера спектакля «Великий Гэтсби. Прощание» (16+).
На сцене театра им. Горького — спектакль «Великий Гэтсби. Прощание». «Великий Гэтсби» — это роман-предупреждение об эпохе «общества потребления» замаскированный под историю о большой любви. Главный герой, Гэтсби, — человек, который создал себя сам, следуя рецептам «американской мечты». Он уверен, что обладая богатством, можно всё! Даже вернуть возлюбленную, которая уже пять лет замужем. Но прошлое невозможно повторить…
Гэтсби — человек-легенда, о котором ходят самые невероятные слухи: одни считают его убийцей, другие — бутлегером или немецким шпионом. По субботам его особняк превращается в эпицентр светской жизни, куда стекаются толпы гостей, ни один из которых толком не знает хозяина.
Роман, опубликованный в 1925 году, за четыре года до Великой депрессии, стал пророческим. Автор как будто заглянул в будущее, показав общество, где самая искренняя надежда разбивается о равнодушие и жестокость. Это история о том, что за брызгами шампанского и ритмами вечеринок всегда скрывается одиночество человека.
Где: Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49).
Когда: 1 и 2 мая в 18.30.
Стоимость: от 1000 до 7000 рублей.
Лекция «Пионерия: Приморское детство в красном галстуке» (6+).
Государственный архив Приморского края проведет встречу в рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве», посвященную советскому детству: как жили, учились и о чём мечтали приморские пионеры.
Лекция перенесёт участников во времена, когда не было интернета, зато были настоящие друзья. Когда путёвка в лагерь считалась главной наградой, а самым дорогим подарком — пионерский значок или красный галстук.
Что ждет участников встречи:
- Как рождалась пионерия — как появились первые отряды и почему пионерская организация стала массовой?
- Символы и атрибуты, которые знал каждый — почему пионерский галстук красный и что означают его три конца? Как появился значок и зачем пионеру горн и барабан?
- Чем жил пионер в школе и дома — об учёбе как главном труде, тимуровском движении (помощь семьям фронтовиков и пожилым людям), сборе макулатуры.
- Как жили в пионерских лагерях — о том, чем запоминалась смена: подъём под горн, линейки, отрядные костры, песни и легенды, которые передавали из уст в уста.
Традиционно после завершения лекции за чашкой чая гости смогут задать вопросы и поделиться историями семейных героев.
Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11 стр. 11).
Когда: 2 мая в 11.00.
Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября 2026 г. (каждую субботу с 12:00 до 13:00) в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 2 мая в 12.00.
Лекция «На руинах былого могущества: крепость Порт-Артур» (12+).
Библиотека № 10 проведет лекцию «На руинах былого могущества: крепость Порт-Артур».
Лекцию читает Виталий Анатольевич Козько: председатель сообщества независимых экскурсоводов Владивостока, краевед, действующий член общества изучения Амурского края, который поделится впечатлениями о посещении Порт-Артура в 2025 году.
Владивосток — Порт-Артур… Что общего между этими двумя точками на карте? Владивосток — Главная военно-морская база России на Тихом океане… Порт-Артур — своеобразное «Переходящее Красное Знамя» — военно-морская база, за обладание которой боролись Китай, Россия и Япония.
Виталий Анатольевич расскажет, в каком состоянии сейчас находятся объекты крепости и, самое, пожалуй, главное — локации… как на растеряться и не заблудиться в незнакомом месте. Это будет первый доклад из цикла «На руинах былого величия: Порт-Артур».
В этот день в библиотеке объявим о большом совместном проекте с Виталием Анатольевичем, который будет интересен всем жителям Эгершельда, а также интересующимся историей нашего города.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 2 мая в 17.30.
Балет «Тысяча и одна ночь» (12+).
Восток и восточная сказка — излюбленная тема балетного театра на протяжении всей истории своего существования. Особая пластика танца, экзотичные для европейского уха ритмы и витиеватые пряные мелодии, богатое убранство обстановки и костюмы с отделкой, достойной называться произведением искусства. Всё это делает спектакли поистине волшебными.
В музыке балета, согласно сюжету, воссоздаётся колорит Ближнего Востока. Причём Востока не условно-ориентального, а подлинного. Композитор включает в состав оркестра тар (традиционный азербайджанский инструмент) и передаёт богатство арабской ритмики при помощи целого арсенала ударных (бонги, там-там, ксилофон, вибрафон, барабаны, колокольчики, литавры, тарелки и др.). Их роль в партитуре настолько самодостаточна, что некоторые сцены балета идут только под звуки ударных — соло или в ансамбле.
Зрители Дальнего Востока впервые увидят «Тысячу и одну ночь» в хореографическом воплощении Эльдара Алиева. Уроженец Баку, он в разные годы активно ставил этот балет в Америке и Европе, а для труппы Приморской сцены создал новую редакцию.
Где: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).
Когда: 2 мая в 19.00 и 3 мая в 14.00.
Стоимость: от 150 до 4500 рублей.
Леопардовая зарядка (0+).
Леопардовая зарядка от бегового клуба RunDnsRun пройдет 3 мая в рамках фестиваля «День Леопарда».
Пройдёт праздник на площади Адмирала Фокина: будет организовано несколько тематических площадок, где вы в наглядной и увлекательной форме сможете получить информацию о работе по сохранению редкого зверя. И в рамках фестиваля беговой клуб RunDnsRun проведёт бесплатную «Леопардовую зарядку», приуроченную к подготовке трейла LeoRun 2026.
Программа:
11.30 — сбор участников и регистрация.
12.00 — старт зарядки.
Зарядку проведет мастер-тренер сети тренажерных залов World Class — Евсеенко Анастасия.
Сбор участников на площади Адмирала Фокина. Обязательное условие для участия — одежда или аксессуары с леопардовым принтом.
Где: площадь на Адмирала Фокина.
Когда: 3 мая в 11.30.
Фестиваль «День леопарда» (0+).
3 мая во Владивостоке пройдет Фестиваль «День леопарда»!
Это единственный в России праздник, посвящённый редкому дальневосточному леопарду, уникальному символу Приморья.
Много активностей и всего-всего на самом пятнистом празднике Владивостока.
Фестиваль День леопарда — единственный в своем роде праздник, полностью посвященный дальневосточному леопарду. Впервые во Владивостоке фестиваль состоялся в 2014 году, а с 2022-го проводится в городе ежегодно. Выбор темы фестиваля не случаен: Приморский край — единственный регион в России, где обитает дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. При этом несколько особей фиксируются в черте Владивостокского городского округа — вблизи полуострова Песчаный.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти краснокнижные хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка «Земля леопарда».
Для сохранения популяции дальневосточного леопарда в 2012 году на основном участке его ареала был создан национальный парк «Земля леопарда» площадью 269 тыс. га. За 12 лет существования «Земли леопарда» дикая популяция редчайшей крупной кошки мира выросла более чем в 3 раза — с 35 до более 120 особей.
Где: площадь на Адмирала Фокина.
Когда: 3 мая в 12.00.
Концертная программа «Звонкий месяц май» (6+).
В программе: Г. Свиридов «О, родина, счастливый и неисходный час», И. Дунаевский «Ой, цветет калина», «Марш весёлых ребят» из к/ф «Весёлые ребята», В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера», А. Бабаджанян «Улыбнись», П. Ермишев «Цвети моя земля», Л. Афанасьев «Гляжу в озера синие», А. Пахмутова «Надежда», Б. Трояновский «Из-под дуба, из-под вяза», А. Павленко «Как у наших у ворот», Б. Иванов-А. Беляев «Поэма о России», А. Пахмутова «Русский вальс», Ю. Гуляев «Желаю вам одних счастливых дней в году», Т. Миансарова «Хороша ты, Русь!».
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 3 мая в 18.30.
Стоимость: 600 рублей.