В Кремле прокомментировали удаление сериала «Метод-3»

Песков назвал прерогативой Минкульта РФ вопрос удаления сериала «Метод-3».

Источник: Комсомольская правда

Вопрос об удалении третьего сезона «Метода» из российских онлайн-кинотеатров относится к компетенции Минкульта РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать», — сказал Песков в рамках брифинга. По словам Пескова, каждым конкретным инцидентом занимаются либо в Минкульте, либо в иных профильных органах.

28 апреля с «Кинопоиска» и «Иви» удалили третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским по требованию Минкульта. Первые два сезона сериала по-прежнему находятся в открытом доступе и без ограничений воспроизводятся пользователями. Песков уточнил, что ограничения в сфере культуры являются требованиями закона.

