Минтруд не планирует повышать пенсионный возраст до и после 2028 года

Согласно официальному ответу ведомства, планов по дальнейшему увеличению пенсионного возраста нет ни до 2028 года, ни после него. Установленные действующим законодательством параметры выхода на пенсию не пересматриваются.
Напомним, россиянам могут приостановить выплату пенсий. Выплаты могут временно прекратить, если пенсионер не получает деньги в течение шести месяцев подряд. Аналогичная мера действует при несвоевременном подтверждении статуса.
Ранее KP.RU сообщал, что в марте 2026 года средний размер пенсии на уровне 42 тысяч рублей зафиксирован только в Чукотском автономном округе. Согласно данным Соцфонда, в остальных субъектах страны средний размер пенсионных выплат не превышает отметку в 40 тысяч рублей.