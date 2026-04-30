Отец Бастрыкина в Великую Отечественную обнаружил почти 400 немецких самолетов

В наградном листе отмечается, что в марте и апреле 1943 года Бастрыкин способствовал предупреждению ночных налетов на Мурманск немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88, обнаруживая их на предельных дистанциях. 14 июня на дальности 140 км он обнаружил группу истребителей Messerschmitt Bf 109. 24 июня 1943 года Бастрыкин обнаружил в небе над военным аэродром в Мурманской области группу из 30 немецких самолетов, направлявшихся в сторону главной базы флота. Вовремя поднятые в воздух истребители сорвали налет. Всего за время службы им было обнаружено 390 различных самолетов люфтваффе (ВВС Германии).