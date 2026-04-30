Отец Бастрыкина в Великую Отечественную обнаружил почти 400 немецких самолетов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Иван Бастрыкин, отец председателя СК России Александра Бастрыкина, в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте засек в небе почти 400 немецких самолетов, следует из архивного документа, с которым ознакомился ТАСС.
В должности командира отделения радиометристов отдельного батальона войск воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) старший краснофлотец Иван Бастрыкин был представлен к медали «За боевые заслуги». Также награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Согласно тексту наградного листа к медали, Бастрыкин служил на Северном флоте с 1940 года и являлся «одним из самых активных участников постройки» первой на Северном флоте радиолокационной станции РУС-2.
В наградном листе отмечается, что в марте и апреле 1943 года Бастрыкин способствовал предупреждению ночных налетов на Мурманск немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88, обнаруживая их на предельных дистанциях. 14 июня на дальности 140 км он обнаружил группу истребителей Messerschmitt Bf 109. 24 июня 1943 года Бастрыкин обнаружил в небе над военным аэродром в Мурманской области группу из 30 немецких самолетов, направлявшихся в сторону главной базы флота. Вовремя поднятые в воздух истребители сорвали налет. Всего за время службы им было обнаружено 390 различных самолетов люфтваффе (ВВС Германии).
Мать Александра Бастрыкина — Евгения Антонова — пережила блокаду Ленинграда, в 1943 году была призвана на фронт. Была зенитчицей. В частях Балтийского флота участвовала в боях на Ораниенбаумском пятачке и в Кронштадте, участвовала в боях за Кенигсберг. Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалями, в том числе — «За оборону Ленинграда» и «За взятие Кенигсберга».