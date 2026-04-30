Военный крах Украины может случиться в любой момент, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что это связано с начавшимся процессом истощения Украины.
«Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц. Рано или поздно это произойдёт. Такова природа процесса истощения», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис отметил, что продолжения конфликта на Украине желают только элиты на Западе и в Киеве. Он подчеркнул, что их стремление нанести вред Российской Федерации приведёт лишь к полной ликвидации Украины.
