За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 39 пожаров, есть пострадавшие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске на улице Горького загорелся двухэтажный жилой дом.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС внутри обнаружили и спасли двух женщин, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Огонь повредил мебель, вещи и отделку квартиры на площади около 24 квадратных метров. На месте работали 14 человек и шесть единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В поселке Ирша Рыбинского муниципального округа из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц загорелись жилой дом и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила около 104 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 10 человек и три единицы техники.

В деревне Секретарка Ачинского муниципального округа произошел пожар в бане. Площадь составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электроприбора, сообщили в краевом МЧС.

