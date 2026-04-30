За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 39 пожаров, есть пострадавшие

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС внутри обнаружили и спасли двух женщин, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Огонь повредил мебель, вещи и отделку квартиры на площади около 24 квадратных метров. На месте работали 14 человек и шесть единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.