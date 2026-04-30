Школьная столовая из Комсомольска-на-Амуре признана лучшей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». По итогам двух соревнований столовая школы № 24 Комсомольска-на-Амуре была признана лучшей. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В конкурсе приняли участие 9 школьных команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского и Солнечного округа, Ванинского, имени Лазо, Вяземского, Хабаровского районов.
Повара соревновались в четырех номинациях: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучший повар», «Комплексная оценка в Цифровой платформе школьного питания и взаимодействия с родительской общественностью».
Все команды справились с блиц-турниром «Три вопроса родителей организаторам питания в школе», прошли квест-практикум «Безопасный пищеблок», а также презентовали домашнее задание «Тематический стол “Школьное питание”». Школьные повара соревновались в индивидуальном профессиональном (практическом) конкурсе «Кулинарный поединок».
— Конкурс был интересным, но непростым, потому что все соперники были очень достойные. Команда нашей школы приготовила два завтрака. Первый состоял из каши «Дружба», запеканки с ягодой, бутерброда с сыром и какао. Второй — из рыбных пельменей, омлета, витаминизированного напитка. На первый взгляд это простая домашняя кухня. Однако жюри оценивало все работы очень строго, — рассказала заведующая производством столовой школы № 24 Татьяна Гончарова.
В числе критериев оценки — соблюдение технологических карт, качество нарезки, творческий подход к подаче и, конечно, вкус.
По итогу всех конкурсов команда комсомольской школы завоевала первое место, а Татьяна Гончарова была признана лучшим поваром в номинации «Кулинарный поединок».
Среди сельских столовых лучшей признали столовую села Монгохто Ванинского района.
Теперь победителям регионального этапа предстоит отстаивать честь Хабаровского края на общероссийском этапе.
Отметим также, что в минувшем году столовая комсомольского лицея № 1 завоевала на Всероссийском конкурсе второе место.