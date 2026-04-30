Школьная столовая из Комсомольска-на-Амуре признана лучшей в Хабаровском крае

— Конкурс был интересным, но непростым, потому что все соперники были очень достойные. Команда нашей школы приготовила два завтрака. Первый состоял из каши «Дружба», запеканки с ягодой, бутерброда с сыром и какао. Второй — из рыбных пельменей, омлета, витаминизированного напитка. На первый взгляд это простая домашняя кухня. Однако жюри оценивало все работы очень строго, — рассказала заведующая производством столовой школы № 24 Татьяна Гончарова.