В Комсомольске-на-Амуре полицейские нашли нарушительниц по видео в Сети

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета обнаружили видеоролик с нарушением Правил дорожного движения и общественного порядка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Запись, опубликованную на одном из ресурсов, изучили 28 апреля 2026 года. На кадрах пассажирка и женщина за рулём вели себя вызывающе, не соблюдали ПДД и мешали окружающим. В тот же день полицейские установили личности обеих участниц.
На пассажирку составили административные материалы по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Водитель привлечена к ответственности по ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ — за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку либо стоянку транспортных средств.
В УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре напомнили, что автомобиль — источник повышенной опасности, и призвали участников движения неукоснительно соблюдать установленные правила. Видеозапись стала поводом для оперативного реагирования: от обнаружения ролика до оформления протоколов прошло менее суток.
