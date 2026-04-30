Уже на следующей неделе начнут отключать горячую вода в домах хабаровчан

С 4 по 6 мая испытания на определение тепловых потерь пройдут в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33). От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево.