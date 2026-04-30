Уже на следующей неделе начнут отключать горячую вода в домах хабаровчан

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» сообщают о планируемых датах проведения весенних гидравлических испытаний и испытаниях по определению тепловых потерь. Графики утверждены в администрации города Хабаровска и администрации села Некрасовка, сообщает пресс-служба АО «ДГК».
Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2025−2026 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию. Испытания по определению тепловых потерь проводятся один раз в пять лет.
С 4 по 6 мая испытания на определение тепловых потерь пройдут в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33). От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево.
Также с 4 по 6 мая тепловые потери будут выявлять на тепломагистралях зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-17 и ТМ-19). Горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района и в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — населенные пункты Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
Жителям следует быть предельно внимательными. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36−35−16.