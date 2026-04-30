В Хабаровске открывают ярмарку Урожай Парк с бесплатными местами

Торговать рассадой и саженцами можно без оплаты до октября.

В Хабаровске с 1 мая начнёт работу сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-Парк», — сообщает мэрия города.

Площадка будет открыта до 31 октября и станет местом для продажи рассады, саженцев и другой продукции.

Ярмарка разместится на улице Краснореченской, 3/1 — в районе остановки «Химфармзавод». Принять участие приглашают предпринимателей, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

В этом году для участников действует льготный режим: торговые места предоставляются бесплатно. Подать заявку можно до 1 октября включительно.

Документы принимают по будням с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Дзержинского, 22, кабинет № 3. Перерыв — с 13:00 до 14:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (4212) 30−13−60.