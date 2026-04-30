Эксперт Солодников: шашлык можно есть не больше трех раз за все лето

«В печени специальные ферменты пытаются расщепить канцерогены и сделать водорастворимыми, чтобы вывести с желчью или мочой. Благодаря этому разовое употребление шашлыка не приводит к автоматическому заболеванию. Но проблема в том, что в процессе иногда образуются промежуточные вещества — эпоксиды, которые еще более агрессивны и могут повреждать ДНК в клетках печени, кишечника или других органов, вызывая мутации. Если они затронут гены, контролирующие деление клеток, и иммунная система не уничтожит такую деформацию, они могут начать бесконтрольно делиться — это и есть начало рака», — добавил ученый.