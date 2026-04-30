Демешин: «Безработица в Хабаровском крае на историческом минимуме»

«Я неоднократно говорил, что занятость людей и подготовка трудовых ресурсов для наших предприятий — один из главных вопросов для нас. И его мы решаем. В рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов в край переехали 238 квалифицированных специалистов из 51 региона страны. Это позволило снизить кадровую напряженность в судостроении, добыче полезных ископаемых, нефтепереработке, авиаперевозках, здравоохранении, фармацевтике — и список можно продолжать», — отметил глава региона.