Демешин: «Безработица в Хабаровском крае на историческом минимуме»

Об этом заявил губернатор Хабаровского края в ходе отчёта перед депутатами Закдумы региона.

В Хабаровске прошло заседание Законодательной думы Хабаровского края. Оно было посвящено отчёту главы региона за 2025 год. Дмитрий Демешин подвёл итоги работы за год и обозначил перспективы развития. Одним из вопросов, затронутых губернатором стала проблема безработицы, сообщает hab.aif.ru.

По словам Демешина, безработица в регионе находится на историческом минимуме для Хабаровского края — 1,3%, что ощутимо меньше среднероссийского уровня.

«Я неоднократно говорил, что занятость людей и подготовка трудовых ресурсов для наших предприятий — один из главных вопросов для нас. И его мы решаем. В рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов в край переехали 238 квалифицированных специалистов из 51 региона страны. Это позволило снизить кадровую напряженность в судостроении, добыче полезных ископаемых, нефтепереработке, авиаперевозках, здравоохранении, фармацевтике — и список можно продолжать», — отметил глава региона.

В крае организовано обучение по востребованным профессиям для двух тысяч жителей края. По словам Демешина, для предприятий оборонно-промышленного комплекса дополнительно удалось подготовить более шестисот работников.

Напомним, в ходе отчёта Демешин также сообщил о работе над повышением производительности труда. Для этого, в частности, в крае внедряют бережливые технологии в самых разных сферах.