«Известия»: Неплательщиков алиментов начнут ловить с помощью дорожных камер

В РФ неплательщиков алиментов намерены разрешить ловить по камерам на дорогах и взыскивать с них долги по ночам. Об этом в четверг, 30 апреля, «Известиям» сообщили в Счетной палате России.
Ведомство направило правительству рекомендации, где предлагается разрешить судебным приставам взыскивать долги в нерабочие дни и ночью — с 22:00 до 06:00, также дать им доступ к системе «Паутина», благодаря которой можно будет отслеживать перемещение машин.
За неуплату алиментов предусмотрены штрафы, пени, административная и уголовная ответственность.
— В уголовных делах более 80 процентов наказаний — исправительные работы. Они проходят без изоляции — обычно гражданин отбывает их на месте основной работы и отчисляет часть заработной платы государству, — рассказали в Счетной палате.
В ведомстве отметили, что более эффективной мерой являются принудительные работы. В этом случае человек живет в спеццентре, трудится там и направляет зарплату на погашение долга.
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова поддержала эту инициативу и подчеркнула в беседе с изданием, что расширение практики принудительных работ повысит собираемость алиментов.
Москвич задолжал 5,8 миллиона рублей по алиментам на содержание двух своих дочерей. Судебные приставы добились справедливости и заставили мужчину выплатить всю сумму.