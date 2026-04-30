Выбраны победительницы конкурса красоты «Мисс и Миссис Красноярский край — 2026»

Состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс и Миссис Красноярский край»: за победу боролись 40 участниц со всего региона.
Как рассказали организаторы, в 2026 году главную корону среди замужних женщин завоевала Яна Калязина. Она — врач-косметолог и дерматолог, работает главврачом клиники эстетической медицины. Профессионально занимается моделингом, участвует в показах и фотовыставках.
Вице-миссис стали Анна Курбатова и Дарья Полковникова.
В номинации «Мисс Красноярский край — 2026» среди девушек от 18 до 29 лет победила Карина Губанова. Она известна как участница шоу «Голос» и финалистка международного конкурса красоты. Владеет сетью магазинов спортивной одежды.
Титулы вице-мисс получили Полина Первых и Олеся Мациборук.
Корону «Миссис Grand Красноярский край — 2026» среди участниц от 45 лет и старше завоевала Светлана Соколова. Она — врач и заведующая больницей, увлекается моделингом и путешествиями, занимается благотворительностью.
Всем победительницам партнеры конкурса вручили путевки в Турцию, а также годовые абонементы в элитные спортивные комплексы и другие памятные подарки. А директор Академии конкурсов красоты Евгений Каницкий передал девушкам приглашения на участие в международных конкурсах, которые пройдут в Шри‑Ланке («Миссис Вселенная — 2026»), Малайзии («Мисс Азия Мира — 2026») и Беларуси («Королева Вселенной — 2026»).
