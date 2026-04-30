В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за возможного паводка

Ранее в Дагестане подвели промежуточные итоги обследования жилья после паводков. Специалисты проверили свыше 19 тысяч строений. Из них предварительные повреждения нашли у 7 тысяч домов. Часть объектов признали пригодной для жизни, другие нуждаются в капитальном ремонте. Есть и полностью разрушенные постройки, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров. Сейчас вода ушла из всех жилых зданий и с придомовых участков. В Хасавюртовском районе продолжается очистка территорий от ила. Особое внимание уделяют горным территориям — там сохраняется риск оползней.